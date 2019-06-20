Повышающие производительность труда предприятия на Кубани получат налоговые льготы

Краснодарский край вошел в список пилотных регионов по предоставлению налоговых преференций участникам нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщает пресс-служба администрации края. С 1 января 2020 года такие компании смогут получить вычет из регионального налога на прибыль до 90%.

«В России определены семь субъектов, которые первыми смогут предоставить участникам проекта налоговые преференции. Кубань в их числе. Кроме вычета, может быть установлена нулевая ставка по налогу на имущество организаций. Конечно же, данные меры господдержки дадут предприятиям дополнительный стимул для участия в нацпроекте», – рассказал министр экономики края Александр Руппель.

Кроме того, компании, занимающиеся повышением производительности труда в рамках нацпроекта смогут претендовать на льготный кредит в размере от 50 до 300 млн руб. сроком до пяти лет под 1% годовых от федерального Фонда развития промышленности. Для этого им необходимо обеспечить рост производительности не менее 5% по итогам первого года и 20% по окончании действия договора займа.

Как пояснили в минэкономики региона, руководители предприятий–участников нацпроекта получат возможность пройти бесплатное обучение по программе «Лидеры производительности». Оно включает стажировку на образцовых предприятиях, в том числе зарубежных.

Андрей Ульченко