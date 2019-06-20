СКР проверит мусорный тариф в Омске после прямой линии с Путиным

Следственные органы начали проверку роста платы за вывоз мусора в частном сектора Омска, на которое пожаловался местный житель во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. «Следователи дадут правовую оценку действиям организации-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории города»,— сообщает управление Следственного комитета по Омской области.

Как писал “Ъ”, во время прямой линии к президенту обратился житель поселка Старый Кировск под Омском Роман Дмитриев, пожаловавшийся на резкое увеличение платы за вывоз мусора в частном секторе, где он живет. В своем обращении мужчина заявил, что за последние месяцы тариф вырос с 90,27 до 266 руб. В ответ глава государства сказал, что «такого не должно быть», отметив, что «обязательно попросит» Федеральную антимонопольную службу России обратить внимание на ситуацию.

В Омской области региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами является компания «Магнит», через менеджмент связанная с группой «Вис».

Илья Галагуз