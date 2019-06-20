В совет директоров ЛУКОЙЛа вошли бывший замглавы Минфина и экс-канцлер Австрии

Акционеры компании ЛУКОЙЛ на годовом собрании 20 июня выбрали новый состав совета директоров. Как и предполагал “Ъ”, в состав совета вошли бывший замглавы Минфина России Сергей Шаталов и экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель.

Также в совет были переизбраны глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, член Американо-российского делового совета и президент TTG Global Тоби Гати, председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер, президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов, председатель Российско-британской торговой палаты и член Российского национального совета по корпоративному управлению Роджер Маннингс, член инвесткомитета правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН Иван Пикте, вице-президент ЛУКОЙЛа по стратегическому развитию Леонид Федун, бывший главный бухгалтер ЛУКОЙЛа Любовь Хоба.

Из совета выбыл член консультативного совета директоров Американо-российской торговой палаты Ричард Мацке. Кроме того, в совет не вошли гендиректор РИТЭК Николай Николаев и глава ООО «Матрикс Эдвайзорс» Павел Теплухин, сообщает ТАСС.

Таким образом, состав совета директоров ЛУКОЙЛа изменился впервые за последние два года. Список из 12 кандидатов компания определила еще в марте.

Подробнее о новых членах совета читайте в публикации “Ъ” «ЛУКОЙЛ обновит совет директоров».