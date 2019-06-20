Соискателям американских виз предлагают заплатить за скорость

«Ъ FM» обнаружил способ ускоренной записи россиян на собеседование в посольство США. Текущая процедура предполагает, что гражданин после сдачи всех необходимых документов и оплаты визового сбора самостоятельно записывается на свободное время через сайт посольства или колл-центр.

В действительности оба этих метода практически не работают, констатирует москвичка Василиса, которая уже несколько месяцев пытается попасть на беседу: «Я не могу записаться ни через сайт посольства, ни через колл-центр. Как только я получаю сообщения, что появились окна или количество мест на собеседование, я в течение пяти-десяти минут должна войти на сайт или в короткие сроки дозвониться и оформить через оператора. Сайт зависает и выкидывает из системы. А в колл-центре удавалось дойти только до третьего, четвертого уровня. До живого человека не доходили. Система также зависала, когда запись на собеседование появлялась».

Сложности с записью на собеседования возникли почти два года назад. Из-за охлаждения отношений США и России несколько сотен американских дипработников покинули страну, а американское генкосульство в Санкт-Петербурге прекратило работу. На сайте посольства указано, что среднее время ожидания с момента сдачи документов до попадания на собеседование для туриста из России составляет около 300 календарных дней. По мнению экспертов, сложности возникают в том числе из-за активности программ-ботов, которые автоматически записывают людей на любое доступное время. Эту услугу предлагают посредники за дополнительную плату — от 8 тыс. руб.

Как выяснил корреспондент «Ъ FM» Петр Пархоменко, участники рынка предлагают и другие способы обойти очередь, причем за большую сумму:

— Вы подаете записыватесь как физлицо, мы подаем через свою организацию, через юрлицо, соответственно. У нас, скажем так, отдельный коридор в отличие от вас. Вы выпадаете из одной очереди в более короткую. Вы приезжаете с документами, мы с вами подписываем договор, в котором мы — юридическая сторона, вы полностью защищены, где мы обязуемся в течение 45 рабочих дней организовать вам собеседование. Также к нему прилагается чек. Все дальнейшее вас в принципе интересовать не должно. — Цена вопроса? — 15 тыс. руб.

В последние два года так называемый машинный метод записи, то есть при помощи программ-ботов, стал фактически единственным эффективным способом попасть на беседу в посольство, признает исполнительный директор визового агентства «Визаход» Даниил Сергеев: «Каких-то волшебных средств перевести человека из одной очереди в другую нет — это мошенничество в чистом виде. Никаких других возможностей кроме как записать через бота своего или чужого не существует сейчас, только если вручную при большой доле везения.

Грубо говоря, эти программы являются монополистами записи в посольство.

И последнее об этом хорошо знает и закрывает на это глаза. Оно отвечало на соответствующий вопрос наших клиентов, что они не поддерживают такой способ записи, но и никаких санкций введено за это не будет».

Популярным способом получения американской визы у россиян стала поездка за рубеж. В посольствах сопредельных государств на всю процедуру от подачи документов до получения паспорта с визой уходит около одной недели. Чаще всего россияне ездят за визами США в Киев, Тбилиси, Варшаву, столицы прибалтийских государств и Тель-Авив.

Петр Пархоменко