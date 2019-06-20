Краевой перечень капстроительства пополнился спортивными объектами за 5 млрд рублей

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали включение в перечень капстроительства общественной инфраструктуры спортивных объектов общей стоимостью около 5,2 млрд руб. Это санно-бобслейная трасса в Чусовом, рассчитанная на 20 человек в смену (оценочная стоимость 2,8 млрд руб., срок сдачи в эксплуатацию — 2023 год), ледовая арена в Перми на 790 мест (520 млн руб., ввести объект планируется к 2023 году), реконструкция пермского стадиона «Энергия» на 1 тыс. мест (1,1 млрд, ввод в эксплуатацию в 2022 году), реконструкция лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи» на 240 человек в смену (220 млн руб., ввод объекта в эксплуатацию в 2022-м) и общежитие для спортсменов на 400 мест (399 млн руб., начало работ планируется в 2023 году).

Депутат от ЛДПР Александр Григоренко поинтересовался, существует ли возможность привлечь федеральные средства на строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом. «Для заявки в федеральную адресную инвестпрограмму необходимо разработать проектно-сметную документацию. Она будет разработана за счет региональных средств»,— ответил первый вице-премьер краевого правительства Михаил Сюткин. Он добавил, что вопрос финансирования строительно-монтажных работ в рамках работы над перечнем не обсуждается.