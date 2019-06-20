Суд обязал «Белого аиста» убрать ларьки с центрального рынка

Арбитражный суд Ростовской области обязал удовлетворил иск департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова и обязал ООО «Белый аист» освободить часть ул. Станиславского у Центрального рынка. Информация об этом есть в картотеке суда.

Договор аренды участка по ул. Станиславского с ООО «Белый аист» город заключил еще в 1998 году на срок до 2022 года. В марте прошлого года ДИЗО Ростова подал иск об аннулировании договора. Как следует из иска, при заключении договора аренды «Белый аист» заявлял о планах построить на участке торговый центр, но проведенное ДИЗО обследование показало, что здесь находится не капитальное строение, а торговые павильоны и семь объектов из легко возводимых конструкций. Ведомство в своем иске также потребовало признать за ними отсутствие права собственности.

Подробнее об иске ДИЗО к «Белому аисту» читайте в материале «Ъ-Юг» «“Белого аиста“ сгоняют с гнезда»

Дарья Голякова