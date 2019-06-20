Проезд по ЗСД сделают бесплатным на время подготовки и проведения «Алых парусов»

В связи с ограничениями движения на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга из-за подготовки и проведения праздника выпускников «Алые паруса» 20, 21 и 24 июня с 08:00 до 20:00 для автомобилистов вводится бесплатный проезд по нескольким участкам Западного скоростного диаметра.

В частности, как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в указанный период времени не тарифицируются поездки с заезда на ЗСД с развязки с набережной реки Екатерингофки и заканчивающиеся съездом на набережную Макарова, а также в обратном направлении.

Прочие поездки, в том числе транзитные, включающие участок от развязки с набережной реки Екатерингофки до съезда на набережную Макарова, оплачиваются в обычном режиме в соответствии с действующими тарифами, уточнили в КРТИ.

Напомним, что из-за подготовки и проведения праздника «Алые паруса» в центре Петербурга вводятся масштабные ограничения дорожного движения, касающиеся Троицкого моста, Биржевой площади, Дворцовой набережной и некоторых других участков. Подробнее об схеме ограничений — на сайте комитета.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в «Алые паруса» петербургское метро будет работать без перерыва. Традиционный праздник выпускников в этом году пройдет в ночь с 23 на 24 июня.