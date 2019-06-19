В праздник «Алые паруса» метро будет работать без перерыва

В Петербурге метро будет работать без перерыва в ночь с 23 на 24 июня. Как сообщили в пресс-службе городского метрополитена, изменения связаны с праздником выпускников «Алые паруса».

Почти все вестибюли станций будут работать, кроме вестибюлей станций, имеющих по два выхода.

Закрыты будут вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина». Кроме того, недоступны для пассажиров будут один вестибюль в Девяткино, «Технологический институт - 1», «Достоевская», «Спасская», «Площадь Александра Невского 2», «Московская -1».