Воронежский аэропорт увеличил пассажиропоток до 280 тыс. человек за пять месяцев

С начала года перелёты через международный аэропорт Воронеж имени Петра I совершили 279,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 14,9%. За пять месяцев 2019-го внутренними воздушными авиалиниями воспользовались 200,8 тыс. пассажиров, что на 9,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Международные перелеты совершили 78,3 тыс. человек — на 30,1% больше, чем годом ранее.

Именно поступательный рост пассажропотока мог стать одной из причин недавней смены собственника аэропорта — в начале июня финансовая компания «Аксиома» экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева закрыла сделку по продаже актива столичному ООО «Профи», которое контролируется профильным холдингом «Новапорт» Романа Троценко.

Подробнее о сделке — в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Мария Старикова