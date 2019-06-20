Житель Самарской области пожаловался Владимиру Путину на зарплату в 10 тыс. рублей

Владимир Ненашев из Самарской области во время прямой линии сообщил президенту Владимиру Путину о низкой зарплате.

«Скажите, пожалуйста, когда жизнь наладится хотя бы чуть-чуть? Очень тяжело растить детей на зарплату в 10 тысяч»,– зачитала ведущая прямой линии вопрос мужчины.

Кроме жителя Самарской области, на низкие зарплаты президенту пожаловались граждане из других регионов.

«Во-первых, то, что Вы говорили о 10 тысячах и так далее, – это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда – МРОТ до прожиточного минимума – это 11 280 рублей»,– ответил Владимир Путин.

По словам главы государства, «если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы». «Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч»,– добавил президент.

Георгий Портнов