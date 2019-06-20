В Башкирии планируют в полтора раза увеличить поголовье мясного скота

Власти Башкирии в течение 10 лет прогнозируют увеличение мясного поголовья скота в полтора раза — с 37,4 тыс. до 55,5 тыс., следует из параметров комплексной программы развития мясного скотоводства до 2030 года. Количество мест на откормочных площадках должно увеличиться в пять раз — с 13 тыс. до 68 тыс.

Стоимость мероприятий программы оценивается в 1,42 млрд руб., из которых 1,41 млрд должны обеспечить инвесторы, 16,5 млн — бюджет республики. Наиболее серьезные вложения требуются в покупку ремонтного молодняка (744,8 млн руб.) и маточного поголовья (336 млн руб.).

Майя Иванова