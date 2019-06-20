Доходы в бюджет Кубани от акцизов на алкогольную продукцию составили 1,4 млрд рублей

По состоянию на 1 июня 2019 года доходы в казну Краснодарского края от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, шампанских и винных напитков, изготавливаемых без добавления спирта или дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов РФ, составили 1,4 млрд руб. При этом утвержденные бюджетные назначения по данной строке доходов составляют 3,65 млрд руб. Данные опубликованы на официальном сайте регионального минфина.

Всего доходы бюджета за пять месяцев текущего года составили 109,44 млрд руб. при неисполненных назначениях 141,44 млрд руб.

Василий Хитрых