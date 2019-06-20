«Энел Россия» договорилась о продаже Рефтинской ГРЭС

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) подписала соглашение о продаже «Кузбассэнерго» («дочка» Сибирской генерирующей компании) Рефтинской ГРЭС. Сумма сделки составляет не менее 21 млрд руб. за вычетом НДС с возможностью корректировки до 5%, говорится в сообщении «Энел Россия». Уточняется, что сделка вступит в силу после ее согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы и одобрения условий сделки акционерами компании на собрании 22 июля.

О согласовании условий сделки после трех лет переговоров стало известно в начале июня. Ранее источники “Ъ” говорили, что торг идет в диапазоне 21–27 млрд руб.

Рефтинская ГРЭС — самая крупная угольная электростанция в России, ее установленная мощность 3800 МВт, установленная тепловая мощность 350 Гкал/час. В Свердловской области у «Энел Россия» осталась Среднеуральская ГРЭС.

Подробнее о сделке — в публикации “Ъ” «Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельца»