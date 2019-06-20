ВТБ в Орловской области нарастил розничный кредитный портфель

Розничный кредитный портфель орловского филиала ВТБ по итогам первого квартала 2019 года увеличился на 10% и составил 6,6 млрд руб. Такие данные приводит пресс-служба финорганизации. При этом банк увеличил в регионе выдачи кредитов на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, покредитовав жителей Орловской области примерно на 1 млрд руб.

Наибольшая доля в общем кредитном портфеле — 3,1 млрд руб. — пришлась на кредиты наличными, что на 8% больше, чем за январь-март 2018-го. Портфель в сегменте жилищных кредитов с начала года вырос на 14%, до 2,9 млрд руб. При этом управляющий ВТБ в Орловской области Дмитрий Державин отметил, что потребителям более интересно вторичное жилье. Портфель автокредитов, в свою очередь, составил 290 млн руб.

Портфель привлеченных средств физлиц по итогам первого квартал 2019 года увеличился на 2% и составил 7,4 млрд руб.

Валерия Розбот