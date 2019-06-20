Спортсмен Александр Комиссаров выдвинул свою кандидатуру в губернаторы Челябинской области

Спортсмен Александр Комиссаров подал документы на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора Челябинской области в порядке самовыдвижения. Он стал одиннадцатым претендентом на пост главы региона, сообщает пресс-служба избирательной комиссии области.

Александр Комиссаров является представителем движения «Социальная справедливость России». Родился в Челябинске, окончил Уральскую государственную академию физической культуры, является чемпионом России по рукопашному бою. Напомним, для регистрации в качестве кандидата спортсмену необходимо собрать в свою поддержку подписи более 13 тысяч избирателей и как минимум 266 муниципальных депутатов.