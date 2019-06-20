Путин попросит ФАС проверить мусорные тарифы в Омской области

Президент Владимир Путин попросит Федеральную антимонопольную службу России обратить внимание на увеличение тарифов на вывоз мусора для жителей частного сектора в Омской области.

Во время прямой линии к президенту обратился житель Омска Роман Дмитриев, задавший вопрос о мусорной реформе. По его словам, за три месяца тариф на вывоз мусора в районе Старого Кировска в Омске — в частном секторе, где он живет,— вырос с 90,27 до 266 руб. в месяц. «Почему мусорная реформа на бумаге проходит, а никакого продвижения нету?» — поинтересовался мужчина.

В ответ глава государства сказал, что «не может не согласиться», что подобный рост тарифов «вызывает не только вопросы, но и недоумение, и внутренний протест». «Такого не должно быть, хотя никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусор. Это требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения»,— сказал Владимир Путин, отметив, что «обязательно попросит ФАС» обратить внимание на проблему.

Илья Галагуз