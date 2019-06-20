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Фото: Андрей Абрамов

Из Павлова с петицией

Жители города рассказали Путину про котлован, заполненный ядовитым содержимым

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Жители города Павлово в Нижегородской области обратились к президенту Владимиру Путину, губернатору Глебу Никитину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с петицией. Они просят помочь ликвидировать местную свалку химических отходов, по их словам, превосходящую по масштабам полигон отходов бывшего завода «Заря» в Дзержинске. Авторы петиции считают, что свалка была создана компанией «ЭкоТехОйл» с санкции местных властей.

Инициаторы обращения считают, что на территории предприятия был вырыт котлован, который заполнили ядовитым содержимым. Фактически на территории города стало происходить локальное экологическое бедствие, — говорится в петиции.

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