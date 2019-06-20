Китай планирует построить 30 атомных реакторов за рубежом

Как заявил член постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Шоуцзюнь, на фоне «масштабных успехов атомной энергетики, достигнутых благодаря нескольким десятилетиям усердного труда», КНР может построить до 30 атомных реакторов в других странах в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

По словам чиновника, более 70 стран мира планируют развивать свою атомную энергетику, и из них 41 страна участвует в этой инициативе. «Если Китай сможет получить 20% этого рынка в рамках инициативы, то есть построить около 30 реакторов, то к 2030 году эти проекты принесли бы китайским компаниям до 1 трлн юаней ($145,5 млрд), обеспечили создание 5 млн рабочих мест»,— заявил он на очередном заседании НПКСК. Чиновник добавил, что Китаю необходимо в полной мере использовать все возможности, предоставляемые ему инициативой «Один пояс — один путь», которая была выдвинута главой КНР Си Цзиньпином осенью 2013 года.

О том, как в апреле 2019 года лидеры 37 государств обсудили «Один пояс — один путь»,— в публикации “Ъ” «Китай проводит перепись попутчиков».

Алена Миклашевская