УГОК продал башкирскую агрофирму «Байрамгул» компании из Верхней Пышмы

Учалинский горнообогатительный комбинат (входит в УГМК-холдинг) продал дочернее ООО «Агрофирма Байрамгул» в Башкирии. Условия сделки не уточняются. По данным kartoteka.ru, 6 июня новым владельцем 100% уставного капитала предприятия, равного 302,57 млн руб., стало АО «Спектр», зарегистрированное в Верхней Пышме Свердловской области (там же расположен головной офис УГМК-холдинга). Своих учредителей АО не раскрывает. Компания-правопредшественник АО — ООО «Спектр» принадлежала бывшим сотрудникам подразделений УГМК Альберту Батршину и Андрею Васькину.

Агрофирма «Байрамгул» специализируется на производстве кумыса, мяса, молочной продукции, зерна. По информации на сайте «УГМК-агро», предприятие имеет статус республиканского племзавода по разведению племенных лошадей Башкирской породы, конепоголовье насчитывает более 650 голов, общее поголовье КРС — более 6 тыс. голов. В пользовании предприятия находится более 19 га земель. Выручка агрофирмы в 2017 году составила 243,94 млн руб., чистый убыток — 224,12 млн руб.

Ирина Самойлова