Курское горсобрание избрало Виктора Карамышева мэром

Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска. Соответствующее решение путем тайного голосования 20 июня приняло городское собрание. За господина Карамышева отдали голоса 29 из 31 депутата, еще двое испортили бюллетени. Глава администрации Железнодорожного округа Курска Андрей Телегин, выступавший единственным соперником депутата, не получил ни одного голоса. Изначально на пост претендовало пять человек. Помимо обозначенных кандидатов, это замглавы администрации Центрального округа Курска Андрей Борисов, депутат городского собрания Алексей Томанов, а также заместитель начальника по безопасности ООО «Оздоровительный, водно-спортивный, рекреационный центр» Гамзат Исалмагомедов. Последний не был допущен до конкурса, два оставшихся не прошли в его финальную часть. Виктор Карамышев был депутатом Курской областной думы трех созывов, с 2011 по 2013 годы возглавлял региональный парламент. В 2016-м стал парламентарием Госдумы от Сеймского одномандатного округа.

Подробнее о выборах мэра Курска — в материале “Ъ-Черноземье” «Депутат меняет кресло».

Андрей Прах