На строительство мусоросортировочных комплексов в Удмуртии необходимо 864 млн рублей

Удмуртии необходимо 864 млн руб. на строительство мусоросортировочных комплексов и модернизацию Нылгинского полигона. Республика подала соответствующую заявку для получения федерального финансирования, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО ООО «Спецавтохозяйство».

Для модернизации Нылгинского полигона требуется 704 млн руб. Это крупнейший полигон в Удмуртии — его мощность составляет 300 тыс. тонн отходов в год, он принимает мусор почти у 1 млн жителей региона. За 18 лет работы ресурс полигона выработан на 90% — без модернизации через 2,5 года складировать отходы будет некуда. Строительство двух новых карт продлит срок его службы на восемь лет, а строительство сортировочного комплекса на 250 тыс. тонн в год — на 10 лет.

Также мусоросортировочные станции планируют построить в Глазове и Можге. Стоимость объектов составляет 100 млн руб. и 60 млн руб. соответственно. Их проектная мощность составляет 40 тыс. тонн и 25 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Удмуртия рассчитывает привлечь 954 млн руб. на строительство станций по сортировке мусора. К 2024 году в регионе планируют сортировать порядка 60% всех отходов.