Удмуртия рассчитывает привлечь 954 млн рублей на строительство мусоросортировочных станций

Удмуртия рассчитывает привлечь 954 млн руб. на строительство станций по сортировке мусора. Об этом сообщил премьер региона Ярослав Семенов на пресс-конференции.

«Мы сейчас ведём активную работу с всероссийским оператором. С этой работой мы рассчитываем получить 954 млн руб. на строительство мусоросортировочных станций. На севере это более 100 тыс. тонн в Глазовском районе, в Можгинском районе 25 тыс. тонн. И в этом году будет введена в эксплуатацию мусоросортировочная станция в Увинском районе объемом 40 тыс. тонн. Кроме того, нам очень важно провести открытие двух новых карт на Нылгинском полигоне. Сейчас полигон на 90% своей мощности заполнен. И конечно мы планируем на Нылгинском полигоне построить мусоросортировочную станцию объемом 250 тыс. тонн в год. Если сейчас по стране сортируется от 5% до 10% отходов, а к 2024 году эта цифра должна достичь 60%»,— заявил господин Семенов.