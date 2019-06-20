Правительство РФ выделит средства на завершение проблемных объектов в Ленобласти

Правительство РФ выделит средства для завершения проблемных жилых объектов на территории Ленобласти. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в ходе разговора с губернатором области Александром Дрозденко.

По словам господина Дрозденко, «Ленинградская область попала в программу госкомпании Дом.РФ по софинансированию завершения долгостроев». На достройку проблемных объектов область готова выделить 2 млрд руб. бюджетных средств.

Объекты, которые попадут в программу достройки, как и предоставляемая региону на эти цели сумма, будут согласованы на следующей неделе.

Добавим, что по данным регионального Госстройнадзора, сегодня в области насчитывается 24 застройщика, сорвавших сроки сдачи в своих жилых комплексах и находящихся на разных стадиях банкротства. Всего в проблемных объектах было продано 10,3 тыс. квартир.