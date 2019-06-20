«Трансмашхолдинг» может поставить петербургскому метрополитену 170 новых вагонов

ГУП «Петербургский метрополитен» (подконтролен Смольному) и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) подписали соглашение о сотрудничестве в части обмена информацией о технологиях, которые могут быть использованы в метрополитене в рамках форума пассажирского транспорта SmartTransport – 2019.

Макет высокотехнологичного поезда, разработанный ТМХ, был представлен на форуме.

Предполагается, что производство новых вагонов будет организовано на мощностях ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод».

Как отметили в ГУП «Петербургский метрополитен», поставки нового подвижного состава зависят от ввода в эксплуатацию станций подземки. Например, потребность в вагонах для строящейся Красносельско-Калининской («коричневой») линии оценивается в 170 штук. Однако ее ввод запланирован не ранее 2025 года, отмечают в ГУПе.

Предполагаемую стоимость нового вагона в ТМХ и «Петербургском метрополитене» не называют.

Яна Войцеховская