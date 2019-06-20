В Краснодаре застройщика обвиняют в хищении 500 млн рублей

Учредителя и фактического руководителя строительной компании ООО ЖК «Арс-Аврора» в Краснодаре обвиняют особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, подозреваемый вместе с сообщником, который также является учредителем ООО ЖК «Арс-Аврора», с ноября 2013 года по май 2016

года заключали договоры долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома ЖК «Арс-Аврора» в Краснодаре по ул. Дзержинского, 95. Злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства и похитили часть собранных средств. От действий подозреваемых пострадало более 100 человек, общий ущерб составил 500 млн руб.

Обвиняемый взят под стражу, на его имущество наложен арест. Дело направлено в Ленинский районный суд Краснодара для рассмотрения. Другой подозреваемый находится в розыске, его дело выделили в отдельное производство.

Дарья Голякова