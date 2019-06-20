Медведев: изменение статуса судебных приставов может увеличить качество их работы

Наделение статусом госслужащих судебных приставов может дополнительно мотивировать сотрудников, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что сейчас приставы являются гражданскими служащими.

«Надеюсь, это поможет привлекать в службу высококвалифицированных специалистов и будет мотивировать сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей»,— сказал премьер на заседании (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Федеральная служба судебных приставов — «особое ведомство», на которое возложены «государственно-властные полномочия», включая даже вопросы, «связанные с предварительным расследованием».