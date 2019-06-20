Число погибших на дорогах России за семь лет снизилось более чем на треть

Начальник управления ГУОБДД МВД России Сергей Рыжов рассказал о сокращении числа погибших на российских дорогах за последние семь лет. По его словам, при ежегодном росте транспортного парка автомобилей число погибших пешеходов сократилось более чем на треть.

«На 36% меньше у нас погибло пешеходов, на 33% меньше погибло детей. Если характеризовать ситуацию прошлого года, то число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий у нас сократилось на 4%»,— сказал господин Рыжов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что в среднем за год на дороге погибли 18 214 человек, что на 900 меньше показателя предыдущего года.

Сергей Рыжов подчеркнул, что сократились и показатели детского дорожно-транспортного травматизма, меньше людей стали погибать по вине молодых водителей. При этом наблюдается рост ДТП, виновником которого являлся водитель автобуса, также каждое десятое ДТП связано с вождением в состоянии опьянения.

В мае Госдума приняла в первом чтении поправки к Уголовному кодексу (УК) РФ, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых произошла авария с пострадавшими или погибшими. Максимальный срок лишения свободы для таких преступников увеличится с девяти до 15 лет.

Подробнее — в материале «15 лет пьяному водителю срок».