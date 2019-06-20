Избившего журналиста чиновника из Хакасии подозревают в превышении полномочий

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который ранее напал на корреспондента «России 24», сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. Его подозревают в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, с 2007 по 2010 год господин Зайцев вместе с соучастниками зарегистрировал права собственности на земельный участок недалеко от села Шира Ширинского района, на котором планировалось построить полигон ТБО за счет бюджета, на своего знакомого, а потом переоформил права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другого человека. Затем районная администрация арендовала участок у новых собственников, а после выкупила его за 5 млн руб. Следователи отметили, что господин Зайцев нанес ущерб бюджету района на 6 млн руб.

Это второе уголовное дело, возбужденное в отношении главы района. Первое дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) было возбуждено в конце мая. Тогда глава района Хакасии начал вести себя агрессивно после того, как его спросили о расходовании бюджетных средств, которые должны были потратить на строительство домов для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. На видеозаписи видно, как Сергей Зайцев толкает корреспондента, а когда тот решает продолжить разговор, валит его на пол, а потом выгоняет из кабинета.

Чиновник назвал случившееся «спланированной провокацией» и заявил, что лишь пытался «вытолкать» корреспондента из кабинета.

Подробнее о нападении журналиста и его последствиях читайте в публикации “Ъ” «Бросок в интервью».