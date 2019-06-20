Липецкие власти решили контролировать работу завода «Свободный сокол» после обращения его сотрудников к Владимиру Путину

В администрации Липецкой области создана рабочая группа для контроля за деятельностью ООО «Липецкая трубная компания "Свободный сокол"» (ЛТК), сообщила пресс-служба региональных властей. Вчера под домашний арест был заключен управляющий директор предприятия Антон Бабуцидзе. Он был задержан 17 июня по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, топ-менеджеры завода умышленно не оплачивали Липецкой энергосбытовой компании (ЛЭСК) поставки электроэнергии с мая 2013 года по апрель 2015-го. Предприятие получало энергию по спорному договору, который стороны впоследствии разорвали, а из-за сроков исковой давности ЛЭСК вместо 691,2 млн руб. удалось взыскать только 78,1 млн руб. Вчера же сотрудники «Свободного сокола» записали видеообращение к Владимиру Путину. «Вы неоднократно говорили, что бизнес в нашей стране зажимают. Это коснулось и нашего завода. Складывается мнение, что есть лица, заинтересованные в остановке нашего предприятия, а мы хотим работать. Просим вас не дать остановить наше предприятие»,– сказано в обращении.

Сегодня утром под председательством курирующего экономику вице-губернатора Дмитрия Аверова прошло заседание с участием региональных и федеральных чиновников, энергетиков и представителей ЛТК. Его директор по новым технологиям Александр Минченков (участвовал в записи видео-обращения) отметил, что пока «предприятие работает в штатном режиме». «Повода для паники нет. Предприятие работает стабильно. Ночная смена установила рекорд в производстве труб, что нас радует. Единственная просьба, чтобы администрация взяла под контроль все вопросы, которые возникают»,– сказал господин Минченков. По словам Дмитрия Аверова, финансово-хозяйственная деятельность ЛТК «с сегодняшнего дня под особым контролем администрации региона»: «Предприятие должно нормально функционировать, выпускать продукцию, платить налоги и заработную плату всем работникам. Исходя из этой задачи, мы будем строить план дальнейших действий». Следующее заседание запланировано на 24 июня на площадке ЛТК.

Подробнее о ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ” «"Свободный сокол" запутался в проводах».

Александр Прытков