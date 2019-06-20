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Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Евгений Куйвашев поручил правительству следить за «прямой линией» Путина

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил членам правительства региона внимательно следить за ходом «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

«Глава государства ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Прошу членов правительства, глав муниципалитетов самым внимательным образом следить за ходом “прямой линии”, быть готовыми реагировать на вопросы, относящиеся к сфере ваших компетенций»,— приводит слова губернатора департамент информполитики.

17-я прямая линия с Владимиром Путиным состоится сегодня, 20 июня, в 12:00. Задать вопрос президенту можно с помощью СМС, ММС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live». Как и в прошлом году, в студии нет зрителей, зато в прямой эфир выйдут министры и губернаторы, к которым президент обратится за пояснениями.

Как господин Путин общается с народом в этом году — в онлайн-трансляции “Ъ”.

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