В Самаре начались новые отключения горячей воды

Гидравлические испытания тепловых сетей от Безымянской ТЭЦ и в зоне обслуживания второй магистрали Самарской ТЭЦ стартовали в Самаре в четверг. Об этом сообщает самарский филиал «ТПлюс».

В связи с этим временно будет приостановлено горячее водоснабжение с 20 июня по 03 июля 2019 года в пределах улиц: пр. Кирова, Теннисной, Физкультурной, Дальневосточной, Алма-Атинской, Олимпийской, Черемшанской, Георгия Ратнера, 22 Партсъезда, Победы, Промышленности, Заводского Шоссе, Красных Коммунаров»,– говорится в сообщении.

Во время опрессовок планируется испытание теплотрасс повышенным давлением теплоносителя. В связи с этим просят горожан держаться подальше от трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер.

«Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений»,– сообщается также на сайте «ТПлюс».

Георгий Портнов