Лайф из пластик, итс фантастик

В Париже началась Неделя мужской моды, в рамках которой прошел показ Off White весна-лето 2020.

«Пластик» — именно так, в кавычках, назвал ее Вирджил Абло, основатель марки. «Пластик был благом для человечества. Но, посмотрите, как быстро все изменилось, и слово поменяло свое значение, став олицетворением зла»,— прокомментировал дизайнер. В финале модели растоптали поле живых гвоздик.

Американский Vogue описывает карьеру 38-летнего Абло словами «meteoric rise». Архитектор по образованию, он ворвался на подиумы как Тунгусский метеорит и заставил модный мир играть по своим правилам. «Ценность одежды как таковой — это артефакт, который скоро уйдет в прошлое».

«Я не придумываю новых идей: лишь беру готовые и добавляю к ним некоторые штрихи»,— вот типичные высказывания Вирджила Абло о своей работе в фэшн-индустрии. Семь лет назад он покупал старые футболки из коллекций Polo Ralph Lauren и печатал поверх принты с картинами Караваджо, а сегодня его одежду носят люди в диапазоне от Канье Уэста до Филиппа Киркорова.

«Потребляй разумно, используй вторсырье, кастомизируй» — таков основной посыл Абло. Первым на подиум вышел рэпер Sheck Wes. На нем были белый плащ, мешковатые белые брюки и футболка с принтами. За принты в этом году отвечал уличный художник Futura, 63-летняя легенда современного искусства, соратник Баскии и Кита Харинга.

Накануне парижского показа Абло и Futura показали в Instagram плоды другой коллаборации — совместную работу над редизайном культовых кроссовок Nike SB Dunk Low. Они взяли классические бело-голубые цвета, дополнили их типографским шрифтом и ярко-оранжевыми шнурками.

Рэпер Sheck Wes на показе впервые показал новые сникерсы «вживую». И — можно не сомневаться — сникерхеды в скором времени откроют на них охоту.

Стритвир конца 1990-х не отпускает Абло со всеми этими мешковатыми брюками с накладными карманами, оверсайз худи, растянутыми свитерами и панамами. Как выглядел варщик метамфетамина Джесси Пинкман в сериале «Во все тяжкие»? Именно так вскоре снова будут выглядеть хайпбисты (ну и Филипп Киркоров, конечно). Создатель Off White предлагает отнестись к своему внешнему виду небрежно. Большинство предметов из новой коллекции выглядят так, словно их обладатель только что вышел из мастерской. На них пятна краски, разноцветные разводы и местами — похожий на заплаты пэчворк. Показ закрывали женщины. В их числе, модель Джиджи Хадид, одетая в «папин» пиджак с принтами Futura. Символично: Абло украсил подиум полем белых гвоздик. Когда показ завершился, модели прошли прямо по ним .

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Дизайнер этим жестом говорит: пластик наступает, и если ничего не делать, то скоро мы будем жить в мире без цветов — таков символический посыл дизайнера. Но любовь победит: сам Абло спас один из цветков и подарил своей жене Шеннон, сидевшей в первом ряду.

Михаил Боков