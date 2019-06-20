Япония обвинила российские бомбардировщики в нарушении воздушного пространства

Два российских бомбардировщика Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство Японии, сообщил местный телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны страны. Министерство обороны России опровергает эту информацию.

По данным телеканала, первое нарушение произошло рядом с островом Минамидайто в префектуре Окинава в Тихом океане. Силы самообороны подняли истребители, предварительно выпустив предупреждение российским бомбардировщикам. Второе нарушение зафиксировано у острова Хатидзёдзима.

Минобороны РФ заявило, что Ту-95 совершали плановый полет, а на отдельных этапах сопровождали истребители японских сил самообороны. «Два стратегических ракетоносца Ту-95МС воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана»,— говорится в сообщении российского военного ведомства (цитата по «РИА Новости»).