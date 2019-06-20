20 июня, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Mini показала тизер серийного электромобиля

Компания Mini представила тизер нового электромобиля, который в 2019 году станет серийным.

На официальном канале британского автопроизводителя опубликован короткий видеоролик с новинкой. Особенностью модели станет дизайн с ярко-желтыми элементами, а также колесные диски с асимметричным рисунком — эти детали сделаны по мотивам концепт-кара Mini Electric Concept, представленного осенью 2017 года на автосалоне во Франкфурте.

Напомним, выпуск электромобилей Mini будет налажен сначала в Великобритании, а потом и в Китае. Технически машина окажется унифицирована с хэтчбеком BMW i3s. Премьера серийного электромобиля Mini состоится 9 июля 2019 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя