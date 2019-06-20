Уральские мусульмане попросили Путина построить в Екатеринбурге соборную мечеть

Мусульманское сообщество Свердловской области записало к «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным обращение с просьбой построить в Екатеринбурге соборную мечеть недалеко от места, где находилась недостроенная телебашня. По их словам, ранее они обращались к руководству Екатеринбурга и области, но «не нашли понимания».

«Мы, мусульманское сообщество Екатеринбурга и Свердловской области, в городе с населением 1,5 млн руб., где каждый пятый это мусульманин, не имеем до сих пор своей соборной мечети, где по канонам ислама должна проводиться пятничная молитва. Наши зарубежные братья-мусульмане удивляются, почему у нас нет соборной мечети, почему мы проводим намазы стоя в грязи, под дождем, в снегу»,— говорится в обращении.

Соборную мечеть планировалось построить еще в 2006 году. Тогда под ее строительство власти зарезервировали земельный участок. На берегу реки Исеть планировалось создать Площадь мира и согласия трех мировых религий: христианства, иудаизма и ислама. Однако мечеть так и не построили. Сейчас на территории планируется строительство ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист». Застройщик — УГМК.

Ранее Духовное управление мусульман Свердловской области обратились с письмом к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканов, губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Это произошло на фоне протестов против строительства храма Святой Екатерины в городском сквере Екатеринбурга. «Объявлено о строительстве на указанной территории спортивного сооружения. Однако площадь земельного участка позволяет построить и Ледовую арену, и соборную мечеть при наличии к тому доброй воли властей различных уровней и инвесторов, вкладывающих средства в этот, безусловно, важный и нужный для города спортивный объект»,— говорится в заявлении.

Позже председатель региональной общественной организации «Конгресс татар Свердловской области» Ринат Аскаров направил письмо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, в котором попросил помочь разрешить проблему строительства в городе мечети. Сейчас на месте предполагаемого строительства расположена временная мечеть «Нур-Усман».