Директора компании в Ипатово обвиняют в уклонении от налогов на 49 млн рублей

В Ставропольском крае на директора Ипатовского комбината хлебопродуктов завели уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый занижал полученную прибыль в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом директор ООО «Ипатовский КХП» с 2015 по 2016 год уклонился от налога на прибыль в 49 млн руб.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Ипатовский КХП» зарегистрировано в 2006 году с основным видом деятельности «хранение и складирование зерна». Предприятие принадлежит ООО «Агромаркет». Выручка компании за 2017 год составила 69 млн руб., прибыль — 8 млн. руб. Генеральным директором фирмы с марта 2007 года по сентябрь 2017 года являлся Александр Братяшин.

Дарья Голякова