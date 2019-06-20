Патрушев: следствие не учло данные России по крушению MH17

Международные следователи, проводящие расследование крушения самолета Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году не учли данные о катастрофе, предоставленные Россией, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он считает, что названных следствием виновных просто «назначили».

«Ими сразу же были назначены виновные, и дальше все это расследование они сводили к тому, чтобы подтвердить свое первое озвученное предположение»,— сказал господин Патрушев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что не видит каких-либо подтверждающих доказательств. «И вообще расследование проведено, на мой взгляд, нелепо»,— отметил он.

По словам господина Патрушева, Россия предоставила международным следователям «объективную, техническую» информацию, но ее не учли. «То, что касается, допустим, телефонных разговоров. Слушайте, но смешно это. Это какие-то косвенные обвинения. Кто-то с кем-то разговаривает, там нет никаких доказательств и нет никаких привязок»,— объяснил он. Секретарь Совбеза назвал доказательства ничтожными, если их юридически оценить.

Накануне Совместная следственная группа по расследованию опубликовала новый доклад. Она назвала имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которая сбила гражданский лайнер. Это три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».