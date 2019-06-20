Дональд Трамп возвращается к предвыборным обещаниям

Выгнать нелегальных мигрантов, победить коррупцию и отправить человека на Марс: Дональд Трамп начал предвыборную гонку за пост президента США. Его новый слоган: «Сохраним Америку великой». Кепки с этой надписью уже начали продавать на Amazon по $25. Правда, особой популярностью они пока не пользуются. «Ъ FM» пообщался с американскими политологами и выяснил, есть ли у Трампа шансы сохранить пост. Об этом — Иван Якунин.

Судя по первым заявлениям Дональда Трампа в статусе кандидата в президенты, свою стратегию он будет строить «от противного»: не рассказывать о собственных успехах, а критиковать демократов. Именно этим он занимался в Twitter всю среду. Даже вывел термин «президентский харассмент», когда вспоминал, в чем его обвиняли оппоненты, когда шло расследование Роберта Мюллера. И, кажется, это работает: 25-тысячный стадион в Орландо, где он провел свою первую встречу с избирателями и пообещал сохранить Америку великой, встречал его овациями. Вряд ли что-то помешает Трампу снова занять пост, считает бывший политконсультант Республиканской партии Джеймс Джатрас: «Я думаю, у Трампа хорошие шансы переизбраться. Демократы сейчас очень слабы. Да, он не выполнил свои общения с 2016 года, не вывел войска из Сирии, не наладил отношения с Россией. Но его избирателям на это наплевать — их волнуют рабочие места, а их количество выросло. Их волнует экономика, а она в порядке. Они верят, что он сделает все, что обещал. Думаю, что 40% голосов у него точно есть. Осталось набрать 10-15% в колеблющихся штатах».

Своей новой кампанией Трамп успел побить очередной рекорд: меньше чем за 24 часа собрал $25 млн. Но это не отменяет нескольких его слабых мест, на которые указывают американские СМИ. Во-первых, торговая война с Китаем имеет слабо предсказуемые последствия. Во-вторых, он не предложил никакой альтернативы Obamacare (реформа здравоохранения). В-третьих, налоги, которые как бы снизились, но не облегчили жизнь среднему классу. И все это на фоне обвинений в расизме, сексизме, и связях с порноактрисами, о которых в деталях рассказал Роберт Мюллер. Вряд ли выборы станут для него легкой прогулкой, считает бывший советник вице-президента США Дика Чейни Джордж Биби: «Сейчас слишком рано что-то предсказывать. Многим республиканцам не нравится Трамп как личность. Каким будет его результат, зависит от оппонента. Джо Байден — фронтмен демократов. Сейчас, думаю, он довольно популярен в колеблющихся штатах. Но не очень популярен в партии из-за умеренных взглядов. Демократы еще могут выдвинуть и раскрутить нового кандидата. И тогда расклад может измениться в их пользу».

Еще один камень в огород Трампа — соцопросы. Первый провела компания Morning Consult и выяснила, что за Джо Байдена, который был вице-президентом при Бараке Обаме, готовы проголосовать 44% избирателей, за Трампа же только 33%. Но вряд ли к этому стоит относиться всерьез. Во время прошлых выборов американцы обманывали социологов, стесняясь сознаться, что голосуют за республиканца. Чтобы получить относительно справедливые данные, «Ъ FM» позвонил американским букмекерам и попросил озвучить коэффициенты. Тут стоит сделать ремарку: в США они выглядят иначе, чем в Европе. Например, +100 или + 150 — эту сумму игрок получит, поставив $100, то есть ставку с коэффициентом не перемножают, а складывают. Так вот, в компании Bet DSI рассказали, что Трамп — фаворит гонки, у него коэффициент отрицательный:

Трамп: — 110, Джо Байден: +320, Берни Сандерс: +750, Элизабет Уоррен: +1400, Майкл Блумберг: +4000, Майк Пенс: +6500.

На встрече с избирателями президент США озвучил несколько программных заявлений, как всегда, эпатажных — собирается победить СПИД и отправить человека на Марс. Про Россию уже говорит гораздо меньше. Отметил только, что он нарастил военную силу, ввел против Москвы санкции и дал Европе альтернативный источник энергии, который успешно конкурирует с российским.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября следующего года.