Московские ворота в Петербурге обследуют перед началом реставрации

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга выдал компании ООО «Реставратор» разрешение на проведение обследования объекта культурного наследия федерального значения «Ворота триумфальные Московские» на Московском проспекте для разработки проекта реставрации.

Как сообщили в КГИОП, работы проводятся за счет средств бюджета Петербурга. Стоимость контракта на разработку проекта составляет 5,8 млн рублей. Сами работы по реставрации Московских ворот предполагается провести в 2020 году.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что разработка документации по реставрации Триумфальной арки у станции метро «Московские ворота» оценивалась в 6,1 млн руб., однако затем цена была снижена.