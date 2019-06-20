На Кубани задержали 18,4 тыс. пар контрафактной обуви на 736 млн рублей

На Крымском таможенном посту в Краснодарском крае задержали 36,8 тыс. турецких заготовок для обуви, маркированных товарным знаком «Hermes», сообщает пресс-служба южного таможенного управления. Этот бренд зарегистрирован во Всемирной организации интеллектуальной собственности, его правообладателем является французская компания «Hermes International».

Правообладатель не предоставлял декларанту права на использование своего товарного знака ни для каких целей и ни в какой форме. Упаковка обуви не соответствовала стандартам, товарные знаки были нанесены некачественно. «Hermes International» признала товары контрафактными. Причиненный ущерб, по оценке правообладателя, составил 736 млн руб.

В отношении поставщика контрафактной продукции возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (незаконное

использование товарных знаков).

Дарья Голякова