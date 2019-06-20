Следственная группа ограничилась позывными

Выводы вызывают сожаление, обвинения голословны — так в российском МИДе прокомментировали данные международного расследования о крушении Boeing над Донбассом. Из него следует, что лайнер сбили ополченцы с использованием российского оружия. В деле появились подозреваемые — трое россиян и один украинец. Их будут судить в Гааге. Кто они и что им грозит? И чем выводы следствия опасны для России? С подробностями — Иван Корякин.

«Стрелок», «Хмурый», «Гюрза» и «Крот» — пять лет расследования привели международную группу к этим позывным. За ними скрываются имена командиров ДНР, виновных, как считает следствие, в крушении Boeing, Игоря Стрелкова и его подчиненных. Для тех, кто следил за делом, это и не новость — того же Гиркина(Стрелкова) не раз называли ответственным за катастрофу. По сути, расследователи еще раз озвучили тезис: Boeing сбили ополченцы российской ракетой — по ошибке. Расследователи разве что его развернули — дали послушать перехваченные переговоры военных, показали фотографии комплекса «Бук» и, собственно, назвали тех, кто, по их мнению, принимал решения.

Что им теперь грозит? Следствие попросило Россию допросить подозреваемых. Но экстрадиции не будет — не позволяет Конституция. Однако это не помешает Нидерландам осудить ополченцев заочно, говорит статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин: «Нашим законодательством и международными договорами предусмотрена возможность для страны, где расследуется преступление, передать нам материалы дела с ходатайством об осуществлении уголовного преследования такого лица на нашей территории. Страна, которая направила ходатайство в отношении нашего гражданина, как правило, оставляет за собой право не согласиться с выводами нашего следствия и может продолжать свое расследование и рассматривать дела в суде заочно».

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Отношение к расследованию не изменилось: России не дали в нем участвовать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тоже ожидаемо. После этого добавил МИД: обвинения «голословные», конкретных доказательств нет. Важно отметить — доказательств причастности российских военных. Но расследователи и не винят их. Они, напротив, подчеркивают: «Бук» хоть и приехал из Курска, но подозревать действующих российских военнослужащих мы пока не можем. Но следствие готово предъявить еще четыре обвинения. Кому — главная интрига, говорит шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов, который расследует катастрофу Boeing совместно с Bellingcat: «Непонятно, будут ли среди них Иванников и Ткачев. Иванников — это высокопоставленный офицер ГРУ, который в том числе и с территории самой Украины руководил операцией по вторжению в Донбасс. И Ткачев — это генерал, который с российской территории руководил в том числе поставками тяжелой военной техники в Донецкую и Луганскую область».

А это уже гораздо серьезнее. Одно дело — судить ополченцев непризнанного государства, другое — российских офицеров. Это прямой путь к обвинению в военном преступлении, не исключают собеседники «Ъ FM». Для Москвы сценарий неблагоприятный и почти наверняка угрожающий очередными санкциями. Но он даже Западу покажется слишком жестким. Следствие может остановиться на обвинениях ополченцам, говорит главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов: «Во-первых, мы видим особую позицию Малайзии, которая в принципе не хочет политического процесса относительно Кремля. Во-вторых, и в Нидерландах желание превратить процесс в политический над российским режимом противостоит желанию все-таки не вводить новые санкции против России.

Потому что всем в Европе очевидно, что они будут находиться за некоторой гранью терпимого для европейской экономики».

А пока стороны остаются при своем: Киев желает видеть всех причастных на скамейке подсудимых, Москва не верит в подлинность материалов следствия, а журналисты публикуют новые фотографии «Бука» якобы на территории Украины — и все это пятый год.

Суд над подозреваемыми в катастрофе Boeing, в которой погибли почти 300 человек, состоится в марте следующего года.