Экс-омбудсмен Челябинской области подал документы для участия в выборах губернатора

Бывший уполномоченный по правам человека в регионе Алексей Севастьянов подал пакет документов на выдвижение для участия в выборах губернатора Челябинской области. Он стал десятым претендентом на пост.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области, Алексей Севастьянов выдвинулся на выборы губернатора от партии «Гражданская сила». Его кандидатура была одобрена членами регионального отделения политического объединения 18 июня.

Облизбирком будет принимать документы от кандидатов в губернаторы до 24 июня. С 25 по 4 июля пройдет процедура регистрации претендентов. Выборы назначены на 8 сентября.

Кроме Алексея Севастьянова, документы на участие в выборах главы региона подали девять кандидатов: самовыдвиженцы – Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев и Сергей Морозов, члены ЛДПР Виталий Пашин, «Родины» – Сергей Смышляев и Партии пенсионеров – Сергей Фирстов, представитель КПРФ Константин Нациевский, руководитель реготделения «Яблока» Ярослав Щербаков.