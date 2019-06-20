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Первые телефонные аппараты в России были немецкого и шведского производства. Этот образец в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике был произведен в Швеции в 1895 году

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижний Новгород на проводе

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Первая гражданская телефонная линия в России была, как ни странно, проведена не в столицах, а в Нижнем Новгороде. 20 июня 1881 года кабель длиной 1547 м соединил Георгиевскую пристань Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани было установлено четыре телефона Siemens, в квартирах двух директоров – по одному. Первая городская телефонная линия появилась в Нижнем Новгороде 1885 году и обслуживала 50 номеров, а в 1895 телефоны установили 200 жителей города.

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