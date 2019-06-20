Прикамье делится опытом цифровизации медицины на Московском форуме социальных инноваций

В Москве стартовал III Форум социальных инноваций регионов. На сессии «Москва — территория инновационного развития социальной сферы» обсудили траекторию развития социальной сферы в Москве и то, как столица делится своими наработками с другими регионами страны.

Опытом региона по цифровизации государственных услуг поделился губернатор Пермского края Максим Решетников. По словам главы Прикамья, самое важное в реновации социальной сферы — переход к проактивной позиции, и сделать это можно и не имея московского бюджета. «Не только в Москве рождаются новации. Например, Пермский край активно вкладывается в цифровизацию медицины. Сейчас мы уникальны тем, что у нас на 100% внедрены электронные медицинские карты. Не только в городах и крупных поселениях, но и в селах. Есть тотальная доступность результатов анализов и осмотров на всех уровнях оказания медицинской помощи. Это дает возможности для реализации проактивного подхода органов госвласти»,— подчеркнул Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

По словам губернатора, в регионе используется 70 тыс. личных кабинетов, то есть 3% населения Прикамья сами интересуются своим здоровьем, проходят онлайн-тесты на раннее выявление заболеваний. От широкого использования информационных технологий ожидается снижение нагрузки на врачей и, как следствие, проявление с их стороны большего внимания к пациентам, а не к заполнению медицинских карт. В настоящее время четыре поликлиники в Пермском крае работают полностью без бумаги, в электронном виде. Для этого медицинскому персоналу выданы электронные подписи, разработана защита каналов связи. Максим Решетников подчеркнул, что цифровизация — это в первую очередь изменение бизнес-процессов. «Объем социальных инноваций нарастает, и цифровизация вместе с изменением бизнес-процессов является основной движущей силой в их развитии»,— заявил губернатор Пермского края.