В отношении «Управления №10 Метростроя» введена процедура банкротства

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел в отношении ЗАО «Управление №10 Метростроя» (49% принадлежит ОАО «Метрострой») процедуру банкротства и определил временного управляющего, который займется составлением списка кредитных требований к должнику и оценкой финансовых активов компании. Сумма требований составляет 60 млн рублей.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили “Ъ-СПб”, что работы компании будут распределены между СМУ, а сотрудников трудоустроят в другие подрядные организации. По словам представителя «Метростроя», управление работало на участке Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии метро.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Дочерняя компания "Метростроя" углубилась в банкротство».