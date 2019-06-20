После ДТП в Сочи мужчину извлекали из машины с помощью гидравлики

Фото: ЮРПСО МЧС РФ

Еще одно резонансное ДТП произошло около 22:30 в среду, 19 июня, на Курортном проспекте в Сочи. Как сообщили в ЮРПСО МЧС России, авария случилась в районе санатория имени Ворошилова.

В дорожно-транспортном происшествии участвовало два легковых автомобиля. В результате водитель Volkswagen был заблокирован в машине. Спасателям пришлось при помощи гидравлического инструмента освобождать его ногу от зажимающего ее металла. После этого 62-летнего сочинца на жестких носилках транспортировали к карете Скорой помощи и передали врачам.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 19 июня в районе 16:30 в Лазаревском автомобиль «Нива» протаранил остановку пассажирского транспорта. В результате 40-летняя женщина погибла на месте, еще один маленький мальчик скончался в больнице. Сильно пострадали 35-летняя женщина и 7-летний мальчик.

Василий Хитрых