На Дону экс-руководителя «Донреко» подозревают в растрате

В отношении бывшего руководителя ЗПО ООО «ДОНРЕКО», занимавшегося водоснабжением Зернограда, возбуждено уголовное дело. Прокуратура совместно с полицией выявила факты растраты давальческих материалов, приобретенных за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, в 2016–2018 годах администрация Зерноградского городского поселения за счет бюджета приобретала материалы для ремонта объектов водоснабжения. Материалы передавались ЗПО ООО «ДОНРЕКО», однако не все из них использовались по назначению. По указанию бывшего руководителя давальческие материалы стоимостью более 1,5 млн руб. были вывезены с территории предприятия и похищены.

В отношении экс-директора ЗПО ООО «ДОНРЕКО», который был уволен в марте 2018 года, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Кристина Федичкина