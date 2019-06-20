На Кубани объявлено экстренное предупреждение по сильной жаре

Сегодня, 20 июня, с 14:00 до 17:00 и в пятницу, 21 июня, в этот же временной промежуток местами в Краснодарском крае ожидается сильная жара. По информации ГУ МЧС по региону, температура воздуха местами достигнет +39°.

На Черноморском побережье, исключая Сочи, в дневные часы воздух прогреется до +37°С. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, вода в Черном море уже достигла рекордных для июня +26° в Анапе и Геленджике и +24° в Сочи. По мнению специалистов, причина высокой температуры морской воды заключается в том, что необычайно активное солнце прогрело воздух в первый летний месяц на 4-5 градусов выше нормы. Однако в ближайшее время вода в море может снова стать холодной.

Спасатели предупреждает жителей и гостей региона о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. «Носите светлую воздухопроницаемую одежду, желательно из хлопка, с головным убором. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма. При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание)», - сообщают в ГУ МЧС по краю.

По информации Гидрометцентра, в четверг, 20 июня, в дневные и вечерние часы в предгорьях и горах местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-восточный - 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха днем по краю ожидается на уровне +31... +36°.

Дмитрий Михеенко