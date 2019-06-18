Температура воды в Черном море достигла рекордных для июня 26 градусов

Сегодня, 18 июня, температура воды в Анапе и Геленджике поднялась до отметки 26 градусов, в Сочи — до 24 градусов, в Новороссийске — до 23 градусов, данные опубликованы на сайте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом 26 градусов — для Кубани рекордный показатель, сообщает РГ со ссылкой на слова заместителя руководителя ведомства Андрея Бондаря.

По мнению специалиста причина высокой температуры морской воды заключается в том, что необычайно активное солнце прогрело воздух в первый летний месяц на 4-5 градусов выше нормы. Однако в ближайшее время вода в море может снова стать холодной. «Серьезное влияние на температуру воды оказывает ветровой режим, удерживающий прогретые поверхностные воды у побережья. В ближайшие несколько дней температура останется прежней. Но в дальнейшем море может резко охладиться. В прошлом году мы наблюдали это явление: ветер, дующий с берега, унес теплые массы воды в море, а из глубины поднялись более холодные слои. Тогда температура воды упала за считанные часы до 10-15 градусов. Такое явление происходит довольно часто», - сообщил господин Бондарь.

Андрей Ульченко