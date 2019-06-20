Мэрия предложила новую площадку для теннисного корта FeelGood

Глава Перми Дмитрий Самойлов встретился с владельцами теннисного корта корта FeelGood, расположенного в микрорайоне Ива и запланированного к сносу, сообщили в пресс-службе администрации Перми. На встрече было заявлено, что окончательная судьба площадки клуба на Иве решится в июле: 11 июля состоится суд по экспертизе на капитальность или некапитальность сооружения, после чего станет понятно, возможно ли устранить пожарные нарушения и по-прежнему использовать площадку. В этом случае собственники корта хотят предусмотреть компенсационные пожарно-технические меры для сокращения требуемых противопожарных разрывов.

Тем не менее владельцам корта предложили параллельно с судебными тяжбами рассмотреть возможность организации корта в другом месте , поскольку у размещения на Иве есть риски возникновения новых конфликтов с соседними домами. Для размещения полноценного теннисного корта собственникам предложили большой земельный участок площадью 5,9 тыс. кв. м на Садовом, где есть вся развития инфраструктура.

«Городская власть не возражает против сохранения теннисных кортов при условии соответствия объекта противопожарному законодательству, что является на сегодняшний день предметом судебных разбирательств. Про строительство новых объектов спорта были предложены варианты - и это хорошо и теоретически реализуемо, но требует существенных временных затрат (около 2-х лет на реализацию). Концепция пока в юридическом смысле очень сырая, так как находится на стадии "идеи" и требует детальной проработки» - пояснили владельцы теннисного корта.

Как сообщал ‘’Ъ-Прикамье’’, корт в микрорайоне Ива был признан самовольной постройкой, по решению суда его сносит подрядная организация. В департаменте градостроительства и архитектуры объяснили необходимость сноса тем, что разрешение на строительство теннисного корта не выдавалось. В мэрии уточняли, что закрытый корт сохранить на действующей площадке нельзя, поскольку он расположен на расстоянии менее пяти метров от жилых домов, что противоречит противопожарным нормам. При этом чиновники не возражают против работы на этой площадке открытого корта.